¿Cómo deben ser señalizadas las paradas de autobús para ser accesibles?
Las paradas de autobús deben tener franjas de detección tacto-visual en el pavimento, caracteres de identificación de la línea visibles y en Braille, y una franja táctil visual junto al bordillo. Además, deben estar protegidas por elementos rígidos que impidan la invasión de vehículos.
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