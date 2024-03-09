¿Cómo debo actuar con la aseguradora en caso de sufrir un siniestro en casa?
Debes informar a tu aseguradora dentro del plazo máximo de siete días siguientes al conocimiento del siniestro, o en plazo más amplio si se recoge en el contrato, aportando toda la información necesaria sobre el mismo y adoptar las medidas oportunas a tu alcance para aminorar las consecuencias del siniestro.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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