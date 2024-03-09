Seguros de hogar
¿Cómo debo actuar con la aseguradora en caso de sufrir un siniestro en casa?¿Cómo me ayuda mi aseguradora si tengo dificultades para entender el contrato debido a mi discapacidad visual?¿Cómo puedo reclamar un problema con mi aseguradora?¿Cómo se calcula el valor de los bienes que he asegurado en mi seguro de hogar?¿Debe mi aseguradora garantizar el acceso a su servicio de atención al cliente si tengo discapacidad auditiva o visual?¿Mi asistente personal puede acompañarme y ser atendido por mi aseguradora?¿Puede la aseguradora denegar una indemnización cubierta en mi seguro de hogar?¿Qué cubre la responsabilidad civil en el seguro de hogar?¿Qué hago si no estoy de acuerdo con la indemnización que ofrece mi seguro de hogar?¿Qué pasa si no pago la prima de mi seguro de hogar a tiempo?Como persona con discapacidad, ¿qué tipo de apoyo puedo esperar del personal de mi aseguradora en gestiones y trámites?Como persona en silla de ruedas, ¿tengo derecho a poder acceder fácilmente a la oficina de mi aseguradora?Debido a mi discapacidad, tengo más dificultades para entender mi póliza, ¿debe la aseguradora detenerse a explicármela?He contratado un seguro del hogar que tiene un periodo de carencia de dos meses. Si en dicho periodo sufro un siniestro, ¿estaría cubierto por la póliza?La aseguradora me ha informado que me actualiza el capital asegurado, ¿qué significa?Se me ha roto la vitrocerámica y el seguro no me lo cubre al no estar asegurado el contenido, solo el continente. ¿Eso es así?Si mi casa se incendia ¿cubre mi seguro de hogar los daños?Si uso un dispositivo de asistencia auditiva, ¿puedo comunicarme eficazmente con mi aseguradora?Si ya no quiero renovar el seguro de hogar, ¿puedo anularlo?Tengo discapacidad visual y mi aseguradora solo me facilita el contrato en formato digital, ¿puedo exigirlo en otro adecuado a mis necesidades?Tengo movilidad reducida, ¿cómo debe adaptarse la oficina de mi aseguradora para garantizar su accesibilidad?Tengo una franquicia de 100 euros en mi seguro del hogar, ¿qué significa?Voy a comprar una casa, ¿es necesario tener un seguro de hogar?