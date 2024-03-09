Como persona con discapacidad, ¿qué tipo de apoyo puedo esperar del personal de mi aseguradora en gestiones y trámites?

El personal de atención al público de tu entidad aseguradora o del mediador de seguros deberá ofrecerte asistencia personalizada, si se lo pides, en la realización de gestiones propias de su actividad, tales como cumplimentación de formularios, lectura de documentos, comprensibilidad de los contenidos, acompañamiento en el interior de las sedes y oficinas o interposición de reclamaciones.