Seguros de accidentes
¿Cómo calcula la aseguradora cuánto me corresponde tras un accidente?¿Cómo puedo reclamar un problema con mi aseguradora?¿Cómo reclamar al seguro obligatorio de viajeros en caso de sufrir un accidente en el autobús?¿Debe mi aseguradora garantizar el acceso a su servicio de atención al cliente si tengo discapacidad auditiva o visual?¿Mi asistente personal puede acompañarme y ser atendido por mi aseguradora?¿Qué indemnización puedo reclamar en caso de accidente en un autobús de transporte público?¿Qué ocurre si no estoy de acuerdo con la indemnización ofrecida por mi seguro de accidentes?Como persona con discapacidad, ¿qué tipo de apoyo puedo esperar del personal de mi aseguradora en gestiones y trámites?Debido a mi discapacidad, tengo más dificultades para entender mi póliza, ¿debe la aseguradora detenerse a explicármela?El seguro de accidentes que he contratado tiene carencia de un mes, ¿qué significa exactamente?He detectado que en mi seguro de accidentes mi nombre está incorrecto, ¿qué debo hacer?Por error no pagué la prima y he tenido un accidente, ¿lo cubrirá mi seguro?Si sufro un accidente haciendo escalada, ¿estoy cubierto por mi seguro?Tengo discapacidad visual y mi aseguradora solo me facilita el contrato en formato digital, ¿puedo exigirlo en otro adecuado a mis necesidades?Tengo movilidad reducida, ¿cómo debe adaptarse la oficina de mi aseguradora para garantizar su accesibilidad?Tengo varios seguros que cubren accidentes, ¿cómo afecta eso en caso de un siniestro?