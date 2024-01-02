¿Cómo puedo acceder a una cuenta bancaria gratuita?

Las personas solicitantes deben estar, al menos, en una de las siguientes opciones:

Residir legalmente en la UE, aunque no se tenga domicilio fijo.

Ser solicitante de asilo.

No tener permiso de residencia y estar en situación excepcional que impida la expulsión del país (mujeres embarazadas, por ejemplo).

Además de no poseer una segunda vivienda, la situación de vulnerabilidad económica se certifica con los siguientes indicadores:

Una persona sin unidad familiar: Tres veces el IPREM (12 pagas).

Una unidad familiar de menos de 4 miembros: Tres veces y media el IPREM (12 pagas).

Una unidad de más de 4 miembros: Cuatro veces el IPREM (12 pagas).

Una unidad familiar con un miembro con discapacidad superior al 33%: Cuatro veces el IPREM (12 pagas).

Al abrir una cuenta, el banco debe informarte sobre los criterios para obtener la gratuidad, incluyendo si cumples con los requisitos de vulnerabilidad.