Cuentas bancarias
¿Cómo puedo acceder a una cuenta bancaria gratuita?¿Cómo puedo reclamar si tengo un problema con mi cuenta de pago básica?¿Cómo puedo reclamar un problema con mi banco?¿Cómo sabe el banco si estoy en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera?¿Cómo se aseguran los bancos de que la información y comunicación sean accesibles para mí si tengo una discapacidad?¿Cuánto tiempo guarda el banco la documentación que presenté para obtener la cuenta gratuita?¿Cuánto tiempo tiene el banco para responder sobre la gratuidad de mi cuenta?¿El banco tiene derecho a clausurar mi cuenta de repente?¿En qué circunstancias no tengo que pagar comisiones por la cuenta de pago básica?¿Es normal que el banco cobre por el mantenimiento de mi cuenta?¿Están los bancos obligados a hacer sus servicios accesibles para todos, incluyendo a personas con discapacidad?¿Están obligados los bancos a ofrecer cuentas gratuitas?¿Necesito una cantidad mínima para abrir una cuenta en el banco?¿Puede el banco retener mi dinero por alguna razón?¿Puede el banco verificar mi situación de vulnerabilidad por medios electrónicos?¿Pueden cobrarme por enviar dinero desde mi cuenta a otra entidad?¿Puedo abrir una cuenta bancaria si no soy residente en España?¿Puedo pedir la cuenta de pago básica gratuita en cualquier entidad?¿Qué hago si detecto operaciones desconocidas en mi cuenta?¿Qué necesito aportar para obtener una cuenta bancaria gratuita como persona vulnerable?¿Qué pasa si necesito asistencia en el banco debido a mi edad o discapacidad?¿Qué se entiende por unidad familiar para determinar la vulnerabilidad financiera?Como víctima de trata o explotación, ¿tengo acceso a alguna ayuda especial en las cuentas bancarias?He recibido una notificación de mi banco sobre un cambio en las condiciones de mi cuenta, ¿pueden hacerlo unilateralmente?No tengo todos los documentos necesarios, ¿cómo puedo probar mi situación vulnerable?Quiero trasladar mi cuenta a otra entidad, ¿es un proceso complicado?Si mi banco quiebra, ¿qué pasa con el dinero en mi cuenta?Si tengo discapacidad, ¿puede mi asistente personal acompañarme al banco?Si tengo ingresos bajos, ¿puedo acceder a una cuenta bancaria con condiciones favorables?Si tengo una discapacidad, ¿puedo esperar servicios de atención telefónica y online accesibles de mi banco?Si tengo una discapacidad, ¿recibiré atención preferente en los servicios bancarios?Soy una persona mayor y me cuesta usar la banca online, ¿cómo me pueden ayudar?Soy una persona mayor, he ido a sacar dinero en ventanilla y me han cobrado tres euros de comisión, ¿es legal?Tengo una cuenta de pago básica, ¿cuánto tiempo durará la gratuidad?Tengo una discapacidad y no puedo utilizar el cajero automático para retirada de efectivo, ¿debe mi banco prestarme asistencia?Vivo en una zona rural y tengo dificultades para acceder a servicios bancarios, ¿qué opciones tengo?