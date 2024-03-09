¿Cómo puedo acceder al bono social térmico?

Aquellos consumidores que a fecha 31 de diciembre del año anterior se encuentren acogidos al bono social de electricidad, tendrán derecho automáticamente al bono social térmico durante el año vigente. Por tanto, si durante este año 2023 has sido beneficiario del bono social eléctrico, tienes derecho a recibir en el próximo 2024 el bono social térmico.