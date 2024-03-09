Suministro de gas
¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer la inspección obligatoria en el caso del gas natural canalizado?¿Cómo puedo acceder al bono social térmico?¿Cómo puedo reclamar un problema con mi suministro de gas?¿Cómo se determina el gasto de la inspección física en aquellas comunidades autónomas que no han publicado los gastos que pueden cobrar las empresas distribuidoras?¿Cómo se establecen y facturan las tarifas máximas por las inspecciones a las instalaciones receptoras de gas?¿Cuál es la retribución temporal para los gastos de gestión de la empresa distribuidora por inspección de gas natural?¿Cuánto me va a costar la inspección del gas natural canalizado si la realiza cualquier otra empresa?¿Cuánto me va a costar la inspección del gas natural canalizado si la realiza la empresa suministradora?¿Debo pagar la inspección obligatoria de gas natural canalizado?¿Me tiene que avisar la empresa distribuidora de cuándo me toca realizar la revisión?¿Me tienen que avisar con anterioridad del día de la revisión de la instalación de gas?¿Pueden suspenderme el suministro si detectan una anomalía principal en la instalación de gas?¿Puedo realizar la revisión del gas butano con cualquier empresa?¿Qué es el bono social térmico?¿Qué obligaciones tengo que cumplir en relación al suministro de gas?¿Tengo que pagar la inspección obligatoria de la instalación de gas natural?¿Tengo que solicitar yo que hagan la inspección obligatoria de la instalación de gas canalizado?El precio de la bombona de butano, ¿está limitado?El precio de la Tarifa de Último Recurso o TUR, ¿es revisable?En caso de avería de la instalación de gas, ¿quién abona el exceso en la factura?Han detectado anomalías durante la inspección de mi instalación de gas, ¿qué debo hacer ahora?Han detectado anomalías secundarias durante la inspección, ¿qué plazo tengo para repararlas?Han venido de la empresa distribuidora a hacer la inspección pero no estaba en casaHan venido de la instaladora a hacer la revisión del gas, ¿qué pasos debo seguir?Hice la revisión con una empresa externa pero se me olvidó informar a la distribuidoraLa instalación de gas de mi vivienda se ha averiado, ¿tengo que abonar yo o se encarga la empresa suministradora?Llevan seis meses sin hacerme la lectura del contador de gas, ¿es normal?Me han realizado una inspección y ha sido favorable, ¿tengo que hacer algo?Me han realizado una inspección y han detectado anomalías, ¿tengo que hacer algo?No puedo hacer frente al pago de la factura de gas, ¿pueden cortarme el suministro?