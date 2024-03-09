¿Cómo puedo conocer mis derechos como pasajero aéreo?

En los mostradores de facturación de las aerolíneas debe encontrarse visible para los pasajeros el siguiente anuncio: «En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo superior a dos horas, solicite en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en materia de compensación y asistencia».