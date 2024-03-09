¿Cómo puedo poner una reclamación a un taxi?

Los taxistas deben llevar hoja de reclamaciones a disposición del usuario que la solicite. De no facilitarla o no atender tu reclamación puedes acudir a otras instancias. Si la reclamación tiene que ver con mejoras del servicio, o reclamaciones relativas a cualquier incidencia o anomalía en su prestación, puedes acudir al Ayuntamiento.

En caso de que se trate de una reclamación económica o tenga que ver con el extravío o daños de equipajes o encargos, daños personales durante el transporte, falta de condiciones de confortabilidad de los vehículos, modificación unilateral de condiciones contractuales o no aplicación de descuentos, puede dirigirse a las Juntas Arbitrales del Transporte y solicitar un arbitraje.