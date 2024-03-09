¿Cómo puedo poner una reclamación a un taxi?
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Los taxistas deben llevar hoja de reclamaciones a disposición del usuario que la solicite. De no facilitarla o no atender tu reclamación puedes acudir a otras instancias. Si la reclamación tiene que ver con mejoras del servicio, o reclamaciones relativas a cualquier incidencia o anomalía en su prestación, puedes acudir al Ayuntamiento.
En caso de que se trate de una reclamación económica o tenga que ver con el extravío o daños de equipajes o encargos, daños personales durante el transporte, falta de condiciones de confortabilidad de los vehículos, modificación unilateral de condiciones contractuales o no aplicación de descuentos, puede dirigirse a las Juntas Arbitrales del Transporte y solicitar un arbitraje.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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