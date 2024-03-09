Taxis
¿Cómo puedo poner una reclamación a un taxi?¿Qué proporción de taxis debe corresponder a vehículos adaptados?¿Quién determina el régimen tarifario de los taxis?Cuando pedí una factura, el taxista no me la quiso dar, ¿puedo reclamar?El taxista ha obligado a mi hijo a ponerse el cinturón de seguridadEl taxista se ha negado a llevarme porque viajaba con un niño, ¿es legal?Éramos cuatro pasajeros y un niño pequeño y el taxista no nos ha dejado llevarlo sentado en las piernasHe pedido un taxi a través de la web y no tenía opción de visión para daltónicosTengo diversidad funcional y en la parada el taxista ha priorizado el transporte de otras personas que estaban esperandoTengo que viajar en taxi con mi hija pequeña y he de llevar su carrito para transportarla, ¿pueden cobrarme un importe adicional por ello?