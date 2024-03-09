¿Cómo puedo reclamar algún problema con el suministro de agua?

Las reclamaciones en materia de consumo, especialmente relacionadas con el suministro domiciliario de agua y los equipos de medida, son tramitadas y resueltas por las Delegaciones Territoriales de Salud y Consumo, según lo establecido en la Instrucción de 21 de octubre de 2022 del Director General de Consumo.

En relación con el suministro de agua, existen varias formas de presentar reclamaciones, dependiendo de la situación específica del consumidor y la ubicación del suministro. Estas formas de reclamación incluyen:

Reclamación directa a la empresa suministradora: Tu primera opción debería ser presentar una reclamación directamente a la empresa que te suministra el agua. Puedes quejarte sobre la calidad del agua, interrupciones en el servicio, problemas con la facturación, entre otros asuntos.

Utilización de hojas de quejas y reclamaciones oficiales: Puedes utilizar las hojas de quejas y reclamaciones oficiales proporcionadas por la administración pública para formalizar tu reclamación.

Reclamaciones ante el servicio público de consumo: Tienes la opción de optar por el arbitraje de consumo como una forma alternativa de resolver disputas. Esto es posible si la empresa suministradora está adherida al Sistema Arbitral de Consumo.

Sistema arbitral de consumo: Los consumidores pueden optar por el arbitraje de consumo como una forma alternativa de resolver disputas. Esto depende de que la empresa suministradora esté adherida al Sistema Arbitral de Consumo.

Reclamaciones judiciales: Como último recurso, puedes llevar tu reclamación a los tribunales, especialmente en casos de disputas significativas o si otros métodos no han proporcionado una solución satisfactoria.

Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.

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