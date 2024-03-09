Suministro de agua
¿Cómo puedo reclamar algún problema con el suministro de agua?¿Hay alguna excepción a la prohibición de corte de suministro para consumidores vulnerables?¿Pueden suspenderme el suministro de agua por obras de mejora en la red de abastecimiento sin previo aviso?¿Puedo cambiar de empresa de agua?¿Qué necesito para contratar el suministro de agua para un domicilio?Debido a una avería en la instalación de mi vivienda, la facturación del suministro de agua se ha disparado. ¿Tengo obligación de abonar el importe?Desde hace unos meses el agua de mi domicilio sale turbiaDurante el mes pasado estuve de vacaciones y ahora me ha llegado una factura de agua excesivaEconómicamente no puedo hacer frente a la factura de agua, ¿pueden cortarme el suministro?En la nueva factura he observado que la compañía de suministro de agua ha aumentado el precio del servicio sin habérmelo comunicado antesEstoy interesado en dar de baja mi suministro de agua porque durante unos meses no voy a habitar la vivienda. ¿Cómo lo hago?Han estado más de cuatro meses sin leer el contador de agua, ¿es esto posible?He solicitado el alta de un suministro de agua y me piden que deposite un importe en concepto de fianza para formalizar el contrato, ¿es correcto?La presión que suministra la compañía de agua es muy baja, ¿cómo puedo reclamarlo?Los cortes en el suministro de agua son frecuentes en la zona en la que vivo. ¿Hay un máximo permitido?Me han suspendido el suministro de agua sin avisarme, ¿pueden hacerlo?Mi pareja ha fallecido y el contrato de suministro de agua estaba a su nombrePor un error de la compañía de agua me han facturado cantidades inferiores a las debidasQuiero contratar el suministro de agua de una vivienda, pero el titular anterior dejó una deuda pendiente, ¿pueden exigírmela a mí?Se ha averiado la instalación del agua. ¿Quién corre con los gastos, la suministradora o yo?