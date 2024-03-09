¿Cómo puedo reclamar un problema con una clínica privada?

Aquellos pacientes que hayan experimentado la vulneración de sus derechos por parte de alguna clínica o profesional deben presentar las correspondientes reclamaciones. En este sentido, las comunidades autónomas son las entidades encargadas de velar por la protección de los derechos de los pacientes, cuando tengan relación con el tratamiento o la asistencia médica recibida.

Estas reclamaciones deben ser formuladas por escrito e incluir la información necesaria para identificar tanto a los reclamantes como a los pacientes afectados, así como los detalles pertinentes para abordar el tema de manera adecuada.

En el caso de centros sanitarios privados concertados con la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Atención al Paciente será la entidad correspondiente.

Por otra parte, las reclamaciones que tengan que ver con el uso y/o cesión indebida de datos personales o negativa de acceso a la historia clínica se presentarán ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.

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