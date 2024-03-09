Sanidad privada
¿Cómo puedo reclamar un problema con una clínica privada?¿Cómo se garantiza el acceso a las urgencias sanitarias para personas con discapacidad?¿Cómo se informa a las personas con discapacidad sobre los servicios de salud disponibles?¿Cuáles son los derechos básicos del paciente?¿El equipamiento clínico está adaptado para ser utilizado por personas con discapacidad?¿Puede cualquier persona acceder a mi historia clínica?¿Puedo otorgar mi consentimiento informado de forma verbal?¿Qué aspectos comprende la información clínica?¿Qué es el consentimiento informado?¿Qué es la historia clínica?¿Qué tipo de adaptaciones deben tener los centros sanitarios para las personas con discapacidad?El médico me ha explicado las opciones de tratamiento disponibles pero no me deja elegir cuál prefieroHe otorgado el consentimiento para realizarme una prueba o intervención pero me he arrepentido, ¿puedo revocarlo?He solicitado mi historia clínica pero me dicen que no existe obligación de dármelaHe solicitado un certificado médico en mi clínica y no me lo quieren proporcionarLa clínica en la que me estaban realizando un tratamiento ha quebrado pero el abono lo realicé al contado. ¿Cómo puedo recuperar mi dinero?La clínica en la que me estaban realizando un tratamiento ha quebrado, ¿puedo cancelar la financiación que continúo pagando?Me han dado el alta médica pero no me han facilitado informe alguno, ¿es legal?Me han realizado un tratamiento para el que no había prestado consentimiento, ¿es esto legal?Mi médico ha cedido mis datos personales y de salud a otro centro u otro profesional sanitario, ¿puede hacerlo?Mi médico o clínica me está pidiendo una serie de datos e información personal de mi estado físico y de salud, ¿puedo negarme a dárselos?Necesito la historia clínica de mi madre, que ha fallecido recientemente. ¿Puedo acceder a ella?Si no acepto el tratamiento prescrito, ¿cómo debo proceder?Si un médico considera que la información sanitaria puede perjudicar seriamente mi salud debido a razones objetivas, ¿puede actuar sin avisarme previamente?Siento que mi médico no me está informando correctamente y me está denegando el acceso a mi documentación clínicaUn médico me ha realizado una intervención para la que no había prestado mi consentimiento, ¿en qué casos puede hacerlo?