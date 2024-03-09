¿Cómo puedo reclamar si tengo un problema con mi cuenta de pago básica?

En caso de problemas o disputas con tu cuenta de pago básica, tienes derecho a presentar reclamaciones que serán resueltas según la ley de resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.

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