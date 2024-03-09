¿Cómo puedo reclamar si tengo un problema con mi suministro eléctrico?

Las empresas proveedoras de energía eléctrica deben tener procedimientos para procesar las quejas de sus clientes, según lo establecido en el artículo 44 de la Ley 24/2013. Esto incluye el derecho de los consumidores a acceder a métodos de resolución de conflictos y a un servicio de atención para quejas, reclamaciones e incidentes. Este servicio debe proporcionar una dirección postal, teléfono gratuito, fax y correo electrónico, emitiendo automáticamente un acuse de recibo de las comunicaciones. Las empresas no pueden redirigir llamadas a números de pago ni obtener ingresos a costa de los consumidores por este servicio.

Para presentar una reclamación sobre el suministro eléctrico, primero se debe contactar con la empresa proveedora. Si no se resuelve satisfactoriamente, se puede acudir a la Administración de Consumo o a la Administración competente en materia de energía:

Administración de Consumo: los consumidores del mercado eléctrico tienen diversas vías para presentar reclamaciones, incluyendo el uso de hojas oficiales de quejas y la posibilidad de recurrir al Sistema Arbitral de Consumo. Las empresas eléctricas deben estar adheridas a este sistema para que se puedan resolver las reclamaciones a través de él. Además, la Administración de Consumo también entran a conocer las disputas relacionadas con el bono social.

Administración competente en materia de Energía: Estos órganos pueden entrar a conocer de las reclamaciones que versen sobre: Seguridad Industrial e Instaladores: Las reclamaciones contra instaladores o empresas instaladoras deben ser presentadas ante el organismo territorial de Energía. Calidad del Servicio: Incluye quejas sobre la continuidad del suministro, calidad del producto y atención al consumidor. Contratos de Acceso y Peajes de Acceso: Las reclamaciones relacionadas con todos los elementos del contrato de acceso deben ser presentadas ante el mismo organismo. Suspensión de Suministro: Las quejas por suspensión de suministro, incluyendo suspensiones por fraude o instalaciones peligrosas, deben ser dirigidas al organismo territorial de Energía. Equipos de Medida y Control.



Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.

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