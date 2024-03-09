¿Cómo puedo reclamar un problema con mi aseguradora?

Reclamar a la entidad aseguradora: Cada compañía de seguros debe proporcionar información sobre su departamento de atención al cliente o defensor del asegurado, incluyendo su dirección y el procedimiento de reclamación. La entidad tiene la obligación de responder a tus quejas y reclamaciones en un plazo de un mes

Presentar la reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: Si no recibes respuesta satisfactoria o si no obtienes contestación en el plazo establecido, puedes dirigirte al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Puedes realizar el trámite a través de internet con certificado digital. En el escrito debes incluir tu nombre completo, domicilio, y el nombre de la entidad aseguradora. Adjunta una copia de la reclamación presentada y la respuesta recibida, si la hay. Describe los hechos y tu petición, asegurándote de indicar que la reclamación no está siendo tratada en ningún procedimiento judicial o extrajudicial. La Dirección General emitirá un informe en un plazo de tres meses para consumidores, y de cuatro meses en otros casos.

Sistema Arbitral de Consumo: Puedes acudir a este sistema, aunque es voluntario y la empresa aseguradora podría no aceptarlo.

Tribunales de Justicia Ordinaria: Si otras vías no resuelven tu reclamación, puedes acudir a los tribunales.

Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.

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