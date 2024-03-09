¿Cómo puedo reclamar un problema con mi proveedor de internet y/o telefonía?

Si tienes un problema con tu empresa de telecomunicaciones, puedes seguir estos pasos:

Reclamar a la empresa : Debes formular por escrito una reclamación ante el servicio de atención al cliente de la operadora. Esto incluye quejas realizadas por teléfono, para las cuales deberías obtener un número de referencia. Asimismo, puedes pedir a la operadora un documento que acredite la presentación y el contenido de tu queja.

Si no recibes respuesta satisfactoria:

: Debes formular por escrito una reclamación ante el servicio de atención al cliente de la operadora. Esto incluye quejas realizadas por teléfono, para las cuales deberías obtener un número de referencia. Asimismo, puedes pedir a la operadora un documento que acredite la presentación y el contenido de tu queja. Si no recibes respuesta satisfactoria: Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones : Es un procedimiento extrajudicial para resolver problemas como facturación incorrecta, demoras en instalación o baja, problemas de portabilidad, contratación no solicitada, averías, y otros conflictos relacionados con los derechos de los usuarios. Puedes presentar tu reclamación a través de su página web o de manera presencial.

: Es un procedimiento extrajudicial para resolver problemas como facturación incorrecta, demoras en instalación o baja, problemas de portabilidad, contratación no solicitada, averías, y otros conflictos relacionados con los derechos de los usuarios. Puedes presentar tu reclamación a través de su página web o de manera presencial. Arbitraje de Consumo : Si la operadora está adherida al sistema arbitral, puedes presentar una solicitud de arbitraje ante las Juntas Arbitrales de Consumo. Este procedimiento es voluntario, gratuito, y su solución es vinculante.

: Si la operadora está adherida al sistema arbitral, puedes presentar una solicitud de arbitraje ante las Juntas Arbitrales de Consumo. Este procedimiento es voluntario, gratuito, y su solución es vinculante. Reclamación en Consumo: Puedes presentar una reclamación en Consumo para temas como indemnización por servicio deficiente, cláusulas abusivas, problemas con terminales, cobros indebidos o publicidad engañosa.

Problemas con datos personales o publicidad no solicitada:

AEPD : Si tu problema está relacionado con el tratamiento de tus datos personales o recibes publicidad no solicitada, puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

: Si tu problema está relacionado con el tratamiento de tus datos personales o recibes publicidad no solicitada, puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Demanda judicial: Como última opción, puedes presentar una demanda judicial contra la operadora, especialmente para reclamaciones por importes de hasta 2.000 euros, sin necesidad de abogado o procurador.

Recuerda conservar toda la documentación relacionada con tu caso, incluyendo comunicaciones con la empresa, para respaldar tu reclamación en cualquiera de estos procedimientos.

Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.

Únete a FACUA