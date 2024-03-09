Acceso a internet en casa
¿Cómo puedo reclamar un problema con mi empresa de telecomunicaciones?¿Cómo puedo reclamar un problema con mi proveedor de internet y/o telefonía?¿Cómo puedo verificar la calidad de mi servicio de internet?¿Cuál es la velocidad mínima garantizada para mi acceso a Internet de banda ancha?¿Hay un precio regulado si contrato la tarifa del programa UNCO Banda Ancha?¿Hay un precio regulado si contrato la tarifa del programa Unico Banda Ancha?¿Pueden indemnizarme si hay cortes en mi internet?¿Pueden suspender mi servicio de Internet sin notificarme?¿Qué es el servicio universal en telecomunicaciones?¿Qué hago si mi factura de internet tiene cargos que no reconozco?¿Qué hago si mi internet se interrumpe frecuentemente?¿Qué puedo hacer si no instalan mi internet en el plazo acordado?¿Qué recomendaciones debo seguir al darme de baja con mi operador de internet?¿Qué significa el ‘secuestro del bucle’ en telecomunicaciones?¿Qué tiempo tienen para instalarme internet en casa?�¿Tengo derecho a elegir un método de pago diferente a la domiciliación bancaria para mis facturas de telecomunicaciones?¿Tengo derecho a indemnización si hay una interrupción de mi internet sin previo aviso?He solicitado el cambio de proveedor de internet, pero el nuevo operador me dice que el antiguo tiene ‘secuestrada’ la línea, ¿qué puedo hacer ?Me han dado de alta con un operador sin mi consentimiento, ¿qué puedo hacer?Me han llamado una empresa de telecomunicaciones para ofrecerme un contrato, ¿me lo tienen que enviar?Mi compañía me reclama una factura de internet de hace siete años y me amenaza con incluirme en un fichero de morosos, ¿puede ser?Mi internet es lento, ¿puedo reclamar?Mi operador me ha informado por escrito de que van a cambiar algunas condiciones de mi contrato y me sube el precio ¿es legal?Por causa de una avería he estado un tiempo sin conexión y mi operador de acceso a internet no se hace responsable, ¿a quién reclamo?Quiero contratar internet y me exigen un período mínimo de permanencia de un año, ¿es legal?Quiero darme de baja de mi acceso a internet, ¿cómo se lo comunico a mi operador?Quiero que me instalen internet en mi casa pero no tengo cobertura, ¿puedo reclamar?Si no pago la factura de Internet, ¿me pueden cortar el teléfono?Si reclamo y no pago una factura de mi operador de Internet, ¿pueden incluirme en un registro de morosos?Soy una persona con discapacidad visual, ¿deben mi operadora facilitarme mi contrato en formato accesible?Vivo en una zona rural en la que no hay cobertura para la instalación de la fibra. ¿qué puedo hacer?