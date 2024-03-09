¿Cómo puedo reclamar un problema con mi suministro de gas?

Cuando un consumidor tiene una queja sobre el suministro de gas natural, debe dirigirse primero a la empresa que le suministra el gas. Los consumidores tienen el derecho de usar el servicio de atención de reclamaciones de su proveedor de gas natural. Según el Real Decreto Ley 13/2012, las compañías de gas que atienden a consumidores finales deben ofrecer un servicio para atender quejas, reclamaciones, solicitudes de información o reportes de incidentes. Este servicio incluye una dirección postal, un teléfono y un fax gratuitos, y un correo electrónico.

Este servicio de comunicación electrónica automáticamente confirmará la recepción de cualquier comunicación, asegurando que la solicitud del ciudadano haya sido registrada. Además, los consumidores pueden acceder a los datos de contacto de las compañías de gas.

Si el consumidor no queda satisfecho con la respuesta de la empresa, puede presentar una hoja de quejas y reclamaciones oficial de su comunidad autónoma. También existe la opción de resolver la reclamación de manera extrajudicial a través del Sistema Arbitral de Consumo, pero esto es posible solo si ambas partes lo aceptan voluntariamente. Es importante recordar que los procesos arbitrales y judiciales son excluyentes entre sí; si se opta por el arbitraje, ya no se puede acudir a la justicia, y viceversa.

Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.

Únete a FACUA