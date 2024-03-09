¿Cómo puedo verificar la calidad de mi servicio de internet?

Los operadores deben publicar en su web información detallada y actualizada sobre la calidad del servicio.

Además, en los contratos que celebren los operadores con los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios finales, deberán precisar los niveles individuales de calidad del servicio que el operador se compromete a ofrecer y los supuestos en que su incumplimiento dé derecho a exigir una indemnización, así como su método de cálculo.