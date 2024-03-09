¿Cómo reclamar a una empresa de transporte en autobús?

Si te encuentras en una situación en la que necesitas reclamar ante una empresa de transporte en autobús, es importante conocer los pasos a seguir para ejercer tus derechos efectivamente. Aquí te proporcionamos una guía detallada sobre cómo proceder:

Reclamación Directa a la Empresa: Tu primer paso debe ser contactar con el Servicio de Atención al Cliente de la compañía de autobús. Es recomendable que envíes tu queja de forma que puedas obtener una confirmación de su recepción, como por ejemplo mediante correo certificado o burofax.

Recurso ante la Junta Arbitral de Transporte: Si después de un mes de haber enviado tu reclamación no has obtenido respuesta, o si la respuesta obtenida no es satisfactoria, puedes llevar tu caso ante la Junta Arbitral de Transporte de Aragón. Este organismo público se encarga de resolver conflictos y reclamaciones relacionadas con el transporte, actuando como mediador entre el consumidor y la empresa.

Arbitraje de Consumo: En caso de que la empresa de autobús esté inscrita en el Sistema Arbitral de Consumo, tienes la opción de solicitar un arbitraje. Este es un método gratuito y extrajudicial para resolver disputas entre consumidores y empresas.

Acción Judicial: Si el monto de tu reclamación no excede los 2.000 euros, puedes optar por llevar el caso a los tribunales sin la necesidad de representación legal, es decir, sin abogado ni procurador.

Es esencial recordar conservar tu billete de autobús durante todo el viaje y hasta que desciendas del mismo. Este billete actúa como prueba de tu uso del servicio, lo cual es crucial en caso de que necesites presentar una reclamación posteriormente.

Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.

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