¿Cómo reclamar al seguro obligatorio de viajeros en caso de sufrir un accidente en el autobús?
Es importante que en el momento de accidente lo ponga en conocimiento del conductor del autobús con el fin de que tramite el correspondiente parte de accidente. Tome nota del nombre del conductor o su identificación, matrícula del bus, datos de testigos, etc.
A efectos del Seguro Obligatorio de Viajeros, para poder acreditar su condición de viajero, será imprescindible que conserve el billete de transporte.
Podrá presentar reclamación ante la empresa responsable de transporte.
Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.