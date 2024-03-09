¿Cómo reclamo ante un problema con mi vuelo?

Si tu vuelo se cancela, sufre un retraso o te deniegan el embarque por overbooking, en primer lugar debes interponer una reclamación por escrito ante la compañía aérea explicando los hechos ocurridos. Si la compañía en el plazo de un mes no contesta o si la respuesta que ofrece es desestimatoria, puedes acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y presentar reclamación contra la aerolínea. Este organismo emitirá un informe en el especificará si hubo incumplimiento de parte de la empresa, que comunicará al pasajero y a la compañía aérea en cuestión, siendo la resolución que emita de carácter vinculante para la aerolínea.