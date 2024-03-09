¿Cómo reclamo una incidencia sufrida en un vuelo con mi equipaje?

En cuanto tengas conocimiento de la incidencia, en el propio aeropuerto, debes dirigirte al mostrador de la compañía y solicitar el Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR). Este documento es de vital importancia pues será la prueba de la incidencia que hemos sufrido con nuestro equipaje.

Posteriormente, debes presentar una reclamación formal ante la compañía aérea lo antes posible.

En caso de daño en el equipaje, la reclamación debe hacerse dentro de los 7 días siguientes a la recepción del mismo.

En caso de retraso, el plazo es de 21 días desde la fecha en que el equipaje fue entregado.

En caso de pérdida, puedes reclamar una vez pasados 21 días desde el vuelo si el equipaje no ha sido entregado (en ese momento se considera oficialmente perdido).

Es recomendable conservar todas las facturas relacionadas con gastos ocasionados por la incidencia, como compras de artículos esenciales. También es aconsejable hacer la reclamación por escrito y guardar una copia sellada o el acuse de recibo.