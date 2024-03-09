¿Cómo se aseguran los bancos de detectar pagos no autorizados o fraudes en mi cuenta?
Los proveedores de servicios de pago deben disponer de mecanismos de supervisión que les permitan detectar operaciones de pago no autorizadas o fraudulentas, basándose en el análisis de las operaciones de pago y considerando elementos que caracterizan al usuario en el uso normal de las credenciales de seguridad personalizadas.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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