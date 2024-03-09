¿Cómo se determina cuánto vale mi coche para el seguro?

El valor venal de un coche en un seguro es el valor de mercado del vehículo justo antes del siniestro, dependerá de la marca, el modelo, la antigüedad y los extras que tiene a bordo. Estos deben haberse declarado en la póliza. Sin embargo, no se tiene en cuenta su kilometraje ni su mantenimiento.

Por eso, el valor venal de cada vehículo desciende con el paso de los años. La compañía aseguradora toma como base un valor oficial del mercado de segunda mano publicado por Hacienda en el BOE cada año y le aplica un porcentaje reductor en función del año de su primera matriculación.

En cambio, el valor de nuevo es lo que costaría comprar el coche nuevo en el momento de asegurarlo. Normalmente, al determinar la indemnización en caso de siniestro, se tiene en cuenta el valor venal, ajustado por depreciación y otras circunstancias. Hay pólizas de seguro que si el siniestro ocurre durante el primer o segundo año del vehículo, indemnizan por el valor real.