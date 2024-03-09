Seguros de vehículos
¿Cómo puedo reclamar un problema con mi aseguradora?¿Cómo se determina cuánto vale mi coche para el seguro?¿Debe mi aseguradora garantizar el acceso a su servicio de atención al cliente si tengo discapacidad auditiva o visual?¿Mi asistente personal puede acompañarme y ser atendido por mi aseguradora?¿Puede mi historial de conducción sin accidentes reducir la prima de mi seguro de coche?¿Qué implica tener una franquicia en mi seguro de coche?¿Qué ocurre si sufro un accidente de coche y no tengo un seguro contratado?¿Qué ocurre si tengo un accidente de coche y el otro vehículo no tiene seguro?¿Qué pasa si necesito adaptaciones especiales para acceder a los servicios de mi aseguradora debido a mi discapacidad?Como persona con discapacidad, ¿qué tipo de apoyo puedo esperar del personal de mi aseguradora en gestiones y trámites?Como propietario de un coche en España, ¿tengo que contratar un seguro obligatoriamente?Debido a mi discapacidad, tengo más dificultades para entender mi póliza, ¿debe la aseguradora detenerse a explicármela?Estoy eligiendo un seguro para mi coche, ¿qué diferencias importantes hay entre un seguro a terceros y uno a todo riesgo?Estoy planeando un viaje en coche fuera de España, ¿mi seguro actual me protege en el extranjero?He tenido algunos siniestros, ¿influirá esto en el costo de mi seguro de coche?Mi aseguradora quiere aumentar la prima de mi vehículo, ¿puede hacerlo?No estoy de acuerdo con la cantidad que mi aseguradora quiere pagarme por un siniestro, ¿cómo puedo resolverlo?Si alguien más conduce mi coche, ¿está cubierto por el seguro?Si algún objeto dentro de mi coche es robado o dañado, ¿lo cubre el seguro?Si decido cambiar de seguro o ya no necesito uno, ¿cómo puedo cancelarlo?Si necesito asesoramiento legal debido a un accidente de coche, ¿lo cubre mi seguro?Tengo discapacidad visual y mi aseguradora solo me facilita el contrato en formato digital, ¿puedo exigirlo en otro adecuado a mis necesidades?Tengo movilidad reducida, ¿cómo debe adaptarse la oficina de mi aseguradora para garantizar su accesibilidad?