¿Cómo se determina el gasto de la inspección física en aquellas comunidades autónomas que no han publicado los gastos que pueden cobrar las empresas distribuidoras?
Se considerará como gasto de la inspección física la diferencia entre la tarifa máxima de inspección periódica vigente y los gastos de gestión de la empresa distribuidora establecidos, hasta que se publiquen los gastos específicos.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+