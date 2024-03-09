¿Cómo se establecen y facturan las tarifas máximas por las inspecciones a las instalaciones receptoras de gas?
Las tarifas máximas diferenciarán entre gastos de gestión y de inspección física, y serán establecidas y facturadas según lo indicado en la normativa, con la empresa comercializadora ingresando los importes al distribuidor.
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