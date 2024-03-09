¿Cómo se facilita el embarque y desembarque para personas con discapacidad cuando no hay pasarelas telescópicas en el aeropuerto?
Cuando no hay pasarelas telescópicas, los aeropuertos deben proporcionar una ruta accesible entre la puerta de embarque o desembarque y la aeronave o terminal para personas con discapacidad.
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