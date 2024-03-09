¿Cómo se garantiza el acceso a las urgencias sanitarias para personas con discapacidad?

Las urgencias sanitarias deben diseñarse para que sean accesibles, cómodas y seguras para personas con discapacidad física, intelectual, mental y sensorial. Se deben habilitar formas alternativas y medios de apoyo a la comunicación para asegurar su accesibilidad a estos servicios.

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