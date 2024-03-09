¿Cómo se garantiza el derecho a la información y a presentar reclamaciones para las personas con discapacidad en el contexto de los servicios postales?

Se garantiza que los derechos de información y presentación de reclamaciones, denuncias y escritos sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad, conforme a la normativa establecida en la Ley 51/2003.

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