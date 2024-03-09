Servicios postales y mensajería
¿Cómo se garantiza el derecho a la información y a presentar reclamaciones para las personas con discapacidad en el contexto de los servicios postales?¿Cómo se garantiza la cobertura y accesibilidad del servicio postal universal, especialmente para personas con discapacidad?¿Es legal que la empresa de mensajería me solicite mis datos (nombre y DNI) para entregarme un paquete?¿La empresa de mensajería puede entregar mi paquete a un vecino o dejarlo en el felpudo?¿Por qué mi envío debe pasar trámites aduaneros?¿Puede la empresa de mensajería hacer una foto a mi DNI cuando me entrega un paquete?¿Puedo enviar cualquier tipo de artículo por paquetería?¿Qué es el Documento Único Administrativo (DUA)?¿Qué medidas se toman para asegurar la accesibilidad en las oficinas de servicios postales para personas con discapacidad?¿Qué plazo tengo para recuperar un envío en caso de falta de entrega?¿Qué servicios están incluidos en el llamado servicio postal universal?¿Se incluye la accesibilidad en las páginas o sitios de Internet de los servicios postales?¿Tengo que pagar impuestos si envío un regalo a otro país?En caso de tener un problema con Correos, ¿hay algún procedimiento establecido para reclamar?Han perdido mi paquete, ¿qué derechos tengo?He comprado un artículo y no me ha sido entregado. He reclamado a la empresa de transporte pero me indica que debe reclamar el vendedor, ¿es correcto?He comprado un libro por internet, ¿cuál es el plazo máximo de entrega?He comprado un producto en Francia, ¿por qué tengo que pagar de nuevo si el remitente ha pagado ya en origen el envío?He consultado los precios de Correos y del resto de mensajerías y cada una tiene tarifas diferentes, ¿es correcto?He realizado un envío postal y ha llegado defectuoso a su destino, ¿tengo derecho a reclamar?Le he enviado un regalo a un amigo pero no lo ha recogido, ¿me será devuelto?No han recogido mi envío y tenía valor declarado, ¿cuánto tiempo tengo?Si el envío de un paquete está a nombre de un menor y se acude a la oficina de mensajería a recogerlo, ¿qué documentación hay que mostrar?Si mi paquete es rechazado, ¿qué pasa si no voy a recogerlo?Vivo en Londres y voy a enviar mis libros usados a mi familia, ¿tengo que tramitar el DUA?Vivo en una zona rural en la que no hay oficina de correos ¿cómo recibo los paquetes?Voy a enviarle a mi familia ropa mía, ya que resido en Londres y no la necesito aquí. ¿Tengo que pagar IVA?Voy a recibir un paquete desde Reino Unido, ¿tengo que tramitar DUA?Voy a recibir un producto de Estados Unidos y no me han cobrado IVA ,¿cuándo hay que pagarlo?