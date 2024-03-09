¿Cómo se garantiza la cobertura y accesibilidad del servicio postal universal, especialmente para personas con discapacidad?

Los operadores deben disponer de una cobertura adecuada en su ámbito territorial y asegurar la densidad de puntos de acceso a los servicios postales, garantizando la accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida.

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