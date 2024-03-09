¿Cómo se garantiza la cobertura y accesibilidad del servicio postal universal, especialmente para personas con discapacidad?
Los operadores deben disponer de una cobertura adecuada en su ámbito territorial y asegurar la densidad de puntos de acceso a los servicios postales, garantizando la accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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