¿Cómo se informa a las personas con discapacidad sobre los servicios de salud disponibles?

Se promueve la difusión de información sobre todos los servicios de salud en formatos y soportes accesibles para las personas con discapacidad, incluyendo tanto servicios generales como aquellos dirigidos específicamente a personas con discapacidad.

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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
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