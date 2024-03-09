Compré por internet y no me explicaron cómo ni cuándo podía desistir. ¿Pierdo ese derecho?
Si no te informan adecuadamente del derecho de desistimiento, el plazo se amplía hasta 12 meses. Si te informan después, entonces dispones de 14 días naturales desde ese momento para ejercerlo.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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