Comercio electrónico
¿Cuánto tarda el reembolso tras resolver un contrato?¿Cuánto tiempo tengo para devolver un producto comprado por internet?¿La normativa de comercio electrónico se aplica a las apuestas online?¿Me pueden enviar un producto distinto si el que compré ya no está disponible?¿Pueden hacerme llamadas comerciales cualquier día y a cualquier hora?¿Puedo aplicar mis derechos online si contrato una hipoteca por internet?¿Puedo reclamar por comercio electrónico si reservo un viaje combinado online?¿Qué incluye la garantía comercial de un producto o servicio digital?¿Qué ocurre si no me envían lo que he comprado por internet?¿Qué pasa si tardan más de catorce días en devolverme el dinero tras desistir de mi compra?Compré por internet y no me explicaron cómo ni cuándo podía desistir. ¿Pierdo ese derecho?Compré un software online y no funciona. ¿Debo seguir pagando cuotas?El producto funciona mal pero prefiero que me hagan un descuento antes que devolverloEn una tienda online me sale un botón para continuar la compra ¿Eso significa que tengo que pagar?He comprado algo y ahora me mandan correos con ofertas. ¿Puedo pedir que paren?He comprado un producto en una máquina de vending. ¿Tengo los mismos derechos que online?He comprado una app y me la han modificado. ¿Eso es legal?He desistido de una compra online. ¿Deben devolverme los gastos de envío?He ejercido mi derecho de desistimiento pero aún tengo el producto en casa. ¿Qué debo hacer?He firmado por internet un contrato de compraventa de vivienda. ¿Puedo echarme atrás en 14 días?He recibido una llamada y no me dijeron que era para venderme algo. ¿Es legal?He reclamado varias veces por un contenido digital defectuoso y no lo arreglanHe solicitado que me reparen un producto comprado online. ¿Me pueden cobrar?Me han enviado algo que no cumple con lo que prometieron. ¿Qué puedo exigir?Me llaman con número oculto para hacerme ofertas comerciales. ¿Es legal?Me llaman mensajes automáticos sin que nadie hable. ¿Eso es legal?Quiero comprar en una tienda online pero no localizo los datos del vendedor en la web. ¿Puedo fiarme?Recibo llamadas de publicidad y quiero que dejen de hacerlo. ¿Tengo derecho a negarme?Recibo productos de alimentación en casa cada semana. ¿Puedo devolverlos como en una compra online?Tras una actualización, la plataforma que uso ha perdido funciones. ¿Puedo cancelarlo?Voy a contratar un servicio médico por internet. ¿Se aplica la normativa de comercio electrónico?