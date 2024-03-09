¿Cuál es la cuantía acumulada máxima para las transacciones contactless antes de que se requiera autenticación?
El límite acumulado de las transacciones contactless antes de que se requiera autenticación reforzada es de 150 euros.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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