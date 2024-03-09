¿Cuál es la retribución temporal para los gastos de gestión de la empresa distribuidora por inspección de gas natural?
Hasta que se establezcan oficialmente por las comunidades autónomas, la retribución por los gastos de gestión será de 12,8 euros por inspección realizada.
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