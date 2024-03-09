¿Cuál es la velocidad mínima garantizada para mi acceso a Internet de banda ancha?

La velocidad garantizada de Internet de banda ancha debe ser la que el operador ofrece en su publicidad y en el contrato con el usuario. Comúnmente, los operadores publicitan velocidades máximas, no mínimas, por lo que debes revisar tu contrato para conocer la velocidad mínima garantizada. Si la velocidad real no cumple con lo contratado, puedes presentar una reclamación.