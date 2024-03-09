¿Cuáles son las condiciones de accesibilidad para autobuses interurbanos-suburbanos?
Estas condiciones son similares a las de los autobuses urbanos, incluyendo piso bajo, espacios para sillas de ruedas, rampas o plataformas elevadoras para el acceso, y señalización adecuada para personas con discapacidad.
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¿Por qué reclamar con FACUA?
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