¿Cuáles son las condiciones específicas de accesibilidad para los andenes de estaciones de autobuses?
Los andenes de la estación de autobuses deben contar con pavimento antideslizante, señalización adecuada, iluminación suficiente, asientos y apoyos isquiáticos accesibles, y elementos de información para personas con discapacidad visual o auditiva.
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