¿Cuáles son los derechos básicos del paciente?
Son los siguientes: Derecho a recibir información sobre la atención y los servicios de salud, derecho a consultar la historia clínica, derecho a tomar decisiones relacionadas con la propia salud, derecho a la confidencialidad y a la protección de la privacidad, derecho a que se respeten las decisiones personales y derecho a presentar quejas o reclamaciones.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+