Cuando pedí una factura, el taxista no me la quiso dar, ¿puedo reclamar?
El taxista está obligado a facilitar factura del servicio si el usuario se la pide. Sus datos deben identificar el taxi y al conductor: número de licencia, fecha, recorrido, precio y firma. Hay que acostumbrarse a pedirla siempre, ya que es una garantía muy importante si se quiere reclamar.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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