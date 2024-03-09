¿Cuánto equipaje puedo transportar en un viaje de autobús sin coste adicional en el billete?

Para conocer cuál es el máximo equipaje que podemos transportar de forma gratuita debemos estar a lo que dispongan las condiciones generales de la empresa de autobuses. Esta podrá limitar el equipaje por razones de seguridad, confort del resto de pasajeros o volumen, entre otras cuestiones, pero deberá poner a disposición del consumidor todas estas limitaciones con carácter previo a la compra del billete.