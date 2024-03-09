¿Cuánto equipaje puedo transportar en un viaje de autobús sin coste adicional en el billete?
Para conocer cuál es el máximo equipaje que podemos transportar de forma gratuita debemos estar a lo que dispongan las condiciones generales de la empresa de autobuses. Esta podrá limitar el equipaje por razones de seguridad, confort del resto de pasajeros o volumen, entre otras cuestiones, pero deberá poner a disposición del consumidor todas estas limitaciones con carácter previo a la compra del billete.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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