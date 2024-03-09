¿Cuánto me va a costar la inspección del gas natural canalizado si la realiza la empresa suministradora?
Si la inspección periódica es realizada por la propia empresa distribuidora de gas, existen unas tarifas máximas en concepto de inspección propiamente dicha reguladas por las comunidades autónomas.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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