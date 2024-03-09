¿Cuánto puedo aportar como máximo a mi plan de pensiones y cómo afecta a mis impuestos?

Para el ejercicio de 2023 el límite fue de 1.500 euros para planes individuales. Esto significa que puedes deducir hasta 1.500 euros o el 30% de tus ingresos del trabajo y/o actividades económicas, lo que sea menor.

Pero si eres trabajador por cuenta ajena puedes aumentar tu aportación hasta un total de 10.000 euros anuales, sumando 8.500 euros adicionales a tu límite.