¿Cuánto puedo aportar como máximo a mi plan de pensiones y cómo afecta a mis impuestos?
Para el ejercicio de 2023 el límite fue de 1.500 euros para planes individuales. Esto significa que puedes deducir hasta 1.500 euros o el 30% de tus ingresos del trabajo y/o actividades económicas, lo que sea menor.
Pero si eres trabajador por cuenta ajena puedes aumentar tu aportación hasta un total de 10.000 euros anuales, sumando 8.500 euros adicionales a tu límite.
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